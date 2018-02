Querem desfocar uma investigação séria, diz Cardozo O ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, voltou a dar entrevista nesta quinta-feira, 28, sobre os encaminhamentos do caso Siemens. "Querem transformar a investigação do cartel em disputa política", disse o ministro, numa referência à apuração sobre as denúncias de esquema de corrupção e formação de cartel na construção do metrô de São Paulo. Documento de um ex-diretor da Siemens entregue ao ministro Cardozo revelaria ainda o envolvimento de tucanos em uma empresa de consultoria que intermediaria o esquema do cartel.