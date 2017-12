Quércia vence com folga eleição no PMDB-SP A chapa liderada pelo ex-governador Orestes Quércia saiu vitoriosa na convenção que o PMDB paulista realizou neste domingo, em São Paulo, para escolha do novo diretório estadual do partido. A chapa de Quércia conseguiu a reeleição com 532 votos. A chapa oponente, do deputado Jorge Caruso, contabilizou 332 votos. No total de 1.400 delegados com direito a voto, participaram da convenção 870 - os votos brancos e nulos somaram 6. O resultado da votação, com a vitória com folga de Quércia, não confirmou previsão de observadores do partido, que esperavam uma disputa acirrada, até mesmo com a recontagem de votos. A votação foi encerrada às 15h e o resultado foi divulgado cerca de uma hora depois. A chapa vitoriosa defende a unidade e o fortalecimento da legenda por meio da coalizão com o governo federal, entendendo que este caminho dará ao partido a força necessária para o lançamento de uma candidatura própria à Presidência da República em 2010. Quércia fez questão de esclarecer que a coalizão é com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e não com o Partido dos Trabalhadores (PT).