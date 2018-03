Quércia quer pressão de prefeitos por royalties O ex-governador e presidente do PMDB de São Paulo Orestes Quércia considerou positiva a aprovação da emenda que divide os royalties do pré-sal e disse que pretende articular com prefeitos para que a proposta seja aprovada pelo Senado e sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "As riquezas que estão abaixo do mar pertencem a todo o povo brasileiro, é um patrimônio nacional", argumentou.