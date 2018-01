Quércia quer controlar articulação do PMDB para 2002 O ex-governador e presidente do PMDB paulista, Orestes Quércia, tenta assumir a direção das articulações para o lançamento da candidatura de um nome do PMDB para a Presidência da República. Ele se reúne depois de amanhã, em São Paulo, com um dos pré-candidatos a presidente de seu partido, o senador Pedro Simon (RS). E, em data a ser marcada, terá encontro com o ministro do Desenvolvimento Agrário, Raul Jungmann, que na semana passada se lançou candidato à pré-convenção, à revelia de todo o PMDB. Defensor, até agora, do nome do governador de Minas Gerais, Itamar Franco, para a disputa presidencial, a iniciativa de Quércia é vista por Simon como uma tentativa de isolar Jungmann. Quércia deve assegurar ao senador Pedro Simon que vai apoiá-lo, caso Itamar desista de concorrer às prévias, marcadas para o dia 17 de março. Essa possibilidade, porém, é afastada por um dos mais próximos auxiliares de Itamar, o secretário de governo de Minas, Henrique Hargreaves. Segundo ele, o governador continua disposto a disputar as prévias. "Ele não mudou nada em seus planos", assegura. Hargreaves também rebate a informação de que Itamar teria conversado sobre sucessão com o pré-candidato do PSDB, ministro da Saúde, José Serra. Segundo Hargreaves, eles trataram por telefone apenas da destinação de verbas para o Hospital Universitário de Juiz de Fora e para o combate ao mosquito da dengue no norte do Estado. "Estão escrevendo o que bem entendem, sem ouvir o governador", afirma. Pedro Simon também disse que o próprio Itamar Franco lhe assegurou, na semana passada, que continua no páreo. Ainda assim, ele comemora o fato de ter sido chamado para conversar com Quércia. O senador gostou da iniciativa do ex-governador paulista. "O convite foi importante para mim", afirma. Os dois peemedebistas, que nunca se entenderam muito bem, devem chegar a um acordo para dificultar a campanha de um candidato apoiado pelo Palácio do Planalto. Para Simon, o que está em jogo é sobretudo a decisão do partido, "apoiada por 98,7% dos filiados na última convenção, de lançar candidato próprio". O ministro Raul Jungmann disse que mandou cartas a Itamar e a Pedro Simon, convidando-os a participar de um ciclo de debates cujo objetivo seria assegurar a candidatura própria do PMDB a presidente da República. Esse debate poderia ser realizado a princípio em Porto Alegre, Belo Horizonte ou Recife, cidades respectivamente de Simon, Itamar e Jungmann. Estradas O governador de Minas entrou com ação no Supremo Tribunal Federal (STF) para interpelar a União sobre as "precárias" condições das estradas federais no Estado. Seu objetivo é responsabilizar o governo federal pelos acidentes que vierem a ocorrer em decorrência da má conservação das rodovias federais em Minas.