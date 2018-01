Quércia pode embaralhar disputa sucessória em São Paulo A decisão tomada na noite de quarta-feira pelo presidente estadual do PMDB paulista, Orestes Quércia, de lançar candidatura própria ao governo de São Paulo, poderá embaralhar a disputa sucessória no Estado. Na avaliação de especialistas, com o PMDB no páreo, o favoritismo do tucano José Serra, que até o momento lidera com folga as pesquisas de intenção de voto, poderá ser abalado e impedir que ele realize o desejo de vencer o pleito já no primeiro turno. A decisão de Quércia surpreendeu o comando de campanha de Serra, que vinha mantendo conversas com o peemedebista nos últimos dias e não esperava uma decisão antes de amanhã (dia 23). O ex-governador paulista havia anunciado, inclusive, um novo encontro com Serra para esta quinta-feira, pois acreditava que poderia ser vice na chapa de Serra. Mas na noite de ontem, Quércia avaliou que não conseguiria vencer a resistência que os tucanos têm a seu nome e decidiu entrar na disputa com chapa própria. O desejo de Serra era ter o PMDB como aliado nessa disputa, mas com Michel Temer (presidente nacional da sigla e deputado federal) como vice. Essa opção, entretanto, esbarrou no temor de Quércia de perder força no partido em São Paulo. Por isso, cumpriu a promessa que já vinha fazendo: caso não emplacasse como vice na chapa tucana, lançaria candidatura própria. Conversa com Lula O ex-governador disse também que não estará aliado aos petistas em São Paulo. Contudo, a decisão de lançar candidatura própria era justamente o que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) queria. Os dois conversaram sobre o assunto há algumas semanas, no Palácio do Planalto, e Quércia confidenciou a correligionários que se entrasse na disputa pelo governo de São Paulo, estaria dando uma ajuda ao PT, pois seu nome poderia impedir a vitória de Serra no primeiro turno e seria a oportunidade do candidato petista, senador Aloizio Mercadante, vislumbrar uma disputa em segundo turno. Apesar de Serra ser líder absoluto nas pesquisas de intenção de voto, com cerca de 50% da preferência do eleitorado, contra cerca de 15% de Mercadante, o peemedebista Orestes Quércia entra nessa disputa com um piso de cerca de 10%, considerado muito bom por especialistas. Além disso, o peemedebista poderá melhorar seu desempenho no decorrer da campanha, pois apresenta boa performance no vídeo e deverá crescer nas pesquisas eleitorais com a entrada do horário eleitoral gratuito, no mês de agosto. Com a decisão de Quércia, os tucanos devem entrar na disputa ao governo de São Paulo com uma chapa puro-sangue (cabeça e vice da mesma sigla). Ontem mesmo, Serra já iniciou as consultas para avaliar os melhores nomes de seu partido para ocupar a vaga de vice. Segundo fontes, os aliados dos tucanos nessas eleições (PPS, PFL e PTB) já informaram que não vão se opor a essa estratégia que tem o apoio dos líderes do PSDB em São Paulo e também do próprio Serra. Convenções Tanto PSDB quanto o PMDB realizam suas convenções estaduais neste final de semana, em São Paulo. A do PMDB é no sábado e a do PSDB no domingo. Apesar do prazo de 30 de junho, estipulado pela Lei Eleitoral para a definição das chapas que estarão na disputa eleitoral deste ano, as duas legendas tendem a decidir os nomes dos seus candidatos nas convenções deste final de semana.