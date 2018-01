Quércia pode abrir mão de apoio a tucano por Requião O presidente do PMDB em São Paulo, o ex-governador Orestes Quércia, assegurou hoje que o diretório estadual da legenda pode abrir mão do apoio ao candidato do PSDB à Presidência da República caso o governador do Paraná, Roberto Requião (PMDB), entre na disputa. Em carta enviada esta tarde ao governador paranaense, Quércia manifestou apoio à pré-candidatura de Requião à sucessão no Palácio do Planalto em 2010, anunciada no início da tarde de hoje, e garantiu ao correligionário que o PMDB-SP estará ao seu lado caso ele viabilize o lançamento de seu nome à corrida eleitoral. "Sempre foi claro que, se houver uma candidatura para somar o PMDB, como é a sua, nosso apoio será inarredável", ressaltou o presidente estadual.