Quércia nega acordo com PT e reitera pré-candidatura de Itamar O presidente do PMDB em São Paulo e ex-governador do Estado, Orestes Quércia, reiterou nesta segunda-feira à Agência Estado a manutenção da pré-candidatura presidencial de Itamar Franco, a ser lançada na Convenção Nacional do partido, em junho. "Conversei ontem com Itamar e ele negou que o encontro mantido com o ex-ministro José Dirceu, em Juiz de Fora, na semana passada, tenha envolvido qualquer convite do PT para Itamar ser vice do presidente Luiz Inácio Lula da Silva", disse Quércia. "Garanto que não existe nenhum acordo e nem tratativa entre Itamar e o PT", insistiu. Nesta terça-feira, Quércia vai se reunir com Itamar, o senador Pedro Simon (PMDB-SP) e outros integrantes do partido, na residência do ex-ministro-chefe da Casa Civil Henrique Hargreaves, em Brasília. O encontro, segundo o presidente do PMDB paulista, "vai avaliar o andamento da pré-candidatura de Itamar" e a forma como esta pré-candidatura será apresentada aos candidatos do partido aos governos estaduais, durante reunião da executiva nacional na quarta-feira, também em Brasília. "O ex-presidente Itamar Franco vai manter a disputa pela candidatura com o ex-governador Anthony Garotinho, na convenção. Nem eu e nem Itamar nunca brincamos com o lançamento desta pré-candidatura", declarou Quércia. A expectativa do ex-governador paulista é de que os candidatos peemedebistas aos governos estaduais defenderão que o partido se mantenha independente na eleição presidencial, sem candidato próprio, para que possam formalizar alianças conforme conveniências regionais. "Mas esse pessoal que quer candidatura própria será minoria na convenção. Os diretórios de São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio de Janeiro, entre outros, querem candidatura própria e serão maioria dos delegados na convenção de junho", insistiu. Quércia afirmou ainda que disputará o governo de São Paulo, caso a candidatura Itamar seja confirmada na convenção de junho.