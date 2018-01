Quércia lidera contagem de votos para presidir PMDB-SP Após a abertura de oito urnas, o ex-governador de São Paulo e atual presidente do PMDB-SP, Orestes Quércia, lidera a contagem de votos para a escolha do novo presidente do partido no Estado. Até o momento, Quércia recebeu 320 votos dos delegados do PMDB, contra 27 votos do candidato Francisco Rossi, deputado federal e ex-prefeito de Osasco (SP).