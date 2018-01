Quércia garante que vai para o segundo turno O candidato do PMDB a governador de São Paulo Orestes Quércia esteve em Campinas, seu reduto eleitoral, e foi recebido pelo prefeito Hélio de Oliveira Santos (PDT). A visita foi classificada de "litúrgica" pelo pedetista, que apóia a candidatura do correligionário Carlos Apolinário. Quércia, prefeito de Campinas de 1969 a 1972, classificou como "luta difícil" a sua eleição ao governo paulista. "Uma luta contra forças que governam o Estado, o município e o País, mas tenho certeza que iremos para o segundo turno" , disse Quércia. E no segundo turno, segundo ele, o partido não descartará outras coligações. "Política é conversa" ponderou ele, salientando que sua candidatura foi motivada por pressão do PMDB. "Fomos sondados por todos os partidos, mas não houve acordo, porém ainda continuamos conversando." Quércia disse que está quase fechada a aliança com o PP, o que resultaria em maior tempo de horário político. No começo da noite, o candidato passou pelo diretório municipal do PMDB. Foi saudado por cerca de 150 pessoas entre militantes e políticos da região. Educação, segurança e desenvolvimento serão os tópicos da campanha que deve percorrer todo o território paulista. Quércia criticou a forma como a educação vem sendo tratada pelo governo estadual e federal. "É um crime dar educação neste nível. Vamos mudar tudo e dar exemplo a qualquer governante." Quércia criticou também Geraldo Alckmin, que introduziu em seu programa eleitoral as casas populares pelo sistema CDHU, feitas em seu governo, depois da extinção do BNH.