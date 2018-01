Quércia é reeleito presidente do PMDB em São Paulo

O ex-governador Orestes Quércia foi reeleito para a presidência do PMDB em São Paulo. Ele obteve 597 votos, ante 73 votos obtidos pelo outro candidato à presidência da legenda, o deputado Francisco Rossi. O número total de delegados é de 750. A votação ocorreu hoje na Assembleia Legislativa de São Paulo. Houve um voto em branco e três nulos. Há informação de que Quércia dará uma entrevista coletiva ainda hoje.

O presidente da Câmara dos Deputados e líder do PMDB nacional, Michel Temer, defendeu hoje que, apesar de declarar preferência pessoal pela opção de um peemedebista para compor a chapa que teria Dilma Rousseff como candidata à presidência pelo PT, a decisão final só será tomada na convenção do partido, em junho. "São três as tendências no partido: uma é lançar Roberto Requião (PMDB-PR); outra é pleitear uma aliança com a candidata do PT, que é a minha; e a terceira é apoiar a candidatura de José Serra (PSDB-SP)."

Nesta tarde, Quércia disse que, caso o PMDB decida lançar candidato próprio à presidência da República, há possibilidade de o partido escolher um nome peemedebista para o governo paulista. "Se nós tivermos Roberto Requião (atual governador do Paraná) para postular a presidência, evidentemente vamos lançar um candidato próprio ao governo de São Paulo e dizer para José Serra: ''sinto muito, mas temos de ficar com o nosso partido", afirmou.