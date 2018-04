Quércia diz que trabalhará para aproximar PMDB e Serra

O ex-governador paulista Orestes Quércia, presidente do PMDB de São Paulo, afirmou nesta tarde, no Congresso Nacional, que trabalhará para aproximar seu partido do governador José Serra (PSDB). Quércia, que defende a candidatura de Serra à presidência da República em 2010, esteve no Legislativo cumprimentando o senador José Sarney (PMDB-AP), eleito presidente do Senado, e falando com o presidente nacional do PMDB e candidato a presidente da Câmara, deputado Michel Temer (SP). Veja também: "Vitória de Sarney levou votos do PSDB e dá poder a Renan ", diz analista Perfil: conheça o senador José Sarney Galeria de fotos do novo presidente do Senado Blog: acompanhe as eleições na Câmara e no Senado em tempo real "É difícil o PMDB sair do Lula, mas não é impossível. Eu diria até que é provável. O quadro é bom para essa ação dentro do PMDB em torno do Serra", afirmou Quércia, um dos muitos peemedebistas que circulam pelo Congresso satisfeitos com a eleição de Sarney e com a expectativa de uma possível vitória de Temer. Quércia disse que tem conversado com muitos correligionários e que mesmo os governistas aceitam dialogar sobre a possibilidade de apoiar Serra em 2010. "É ruim para o País a continuidade do governo do PT. Tem que trabalhar bastante para levar o PMDB para o outro lado. É hora de começar o processo", anunciou Quércia.