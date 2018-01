Quércia defende investigação de peemedebistas no caso sanguessuga O candidato ao governo do Estado de São Paulo pelo PMDB, Orestes Quércia, defendeu a investigação da suposta ligação de deputados peemedebistas no esquema dos sanguessugas. "Eu ainda não procurei o Michel (Temer), mas vou falar com ele. O PMDB tem que fazer uma investigação desses membros". Para Quércia, se ficar provada a participação de deputados no esquema de corrupção o PMDB deve optar pela exclusão dos políticos envolvidos. Quércia disse que apenas leu sobre o suposto envolvimento de Gilberto Nascimento (PMDB-SP) e que não falou com o deputado. "Pelo que consta houve a abordagem mas ele não teria recebido nada", disse.