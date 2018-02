Quem xingou Dilma nunca andou de metrô, diz petista O presidente estadual do PT, Emídio de Souza, disse que as pessoas que hostilizaram a presidente Dilma Rousseff na abertura da Copa do Mundo, na ultima quinta-feira, provavelmente nunca haviam entrado em um metrô no País. "Muitos dos que xingaram a presidente são da turma que nunca andou de metrô", afirmou Souza, em discurso durante ato de oficialização da candidatura do ex-ministro Alexandre Padilha ao governo de São Paulo. O político criticou a política de transporte do governo do PSDB no Estado.