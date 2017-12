Quem usa caixa dois é bandido, diz corregedor O corregedor-geral eleitoral, César Asfor Rocha, disse nesta segunda-feira que quem usa caixa dois é bandido. "O que é o caixa dois? É sonegação. Se uma pessoa não pode revelar de onde vem toda a despesa que efetua é porque não tem lastro, não tem recursos com origem legítima, legal ou comprovada que possa ser mostrada ou que possa compatibilizar com aquela receita. É, efetivamente, coisa de bandido porque é fruto de sonegação", afirmou. Rocha deu a declaração após o lançamento da Campanha Nacional de Combate à Corrupção Eleitoral, promovida pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). O corregedor disse que na eleição deste ano a Justiça vai fiscalizar detalhadamente os gastos das campanhas e verificar se as despesas são compatíveis. "Se não houver essa compatibilização, evidentemente que estará havendo a prática irregular do caixa dois de campanha", afirmou Rocha. O corregedor garantiu que as contas de todos os partidos serão fiscalizadas. "Não adianta mais querer fazer produções cinematográficas, showmícios mirabolantes e campanhas publicitárias milionárias porque, hoje, ninguém mais vai entender ou aceitar que essas práticas estão sendo pagas com recursos tão escassos, tão pequenos", alertou o corregedor do TSE.