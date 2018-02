Quem quiser romper com a base, que rompa, afirma Lula O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta sexta-feira a integrantes do diretório nacional durante reunião em Fortaleza que o partido será tolerante com os aliados, porque não quer romper com ninguém. Mas foi deixou claro que caminhos estão livres para quem queira romper com a base.