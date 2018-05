Quem pega carona e vai na garupa não guia, diz Alckmin Os ataques ao PT na convenção que homologou as chapas do PSDB à disputa do Palácio dos Bandeirantes ficaram por conta do candidato tucano ao governo paulista, Geraldo Alckmin, e do governador Alberto Goldman. Em discurso a militantes hoje na Assembleia Legislativa de São Paulo, Alckmin afirmou que o Brasil exige um presidente que "ande com as próprias pernas", em referência à candidata petista ao Planalto, Dilma Rousseff, cuja campanha se beneficia dos altos índices de popularidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.