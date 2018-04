Quem é vivo aparece A eleição na Câmara levou a Brasília políticos cassados pelo escândalo do mensalão - esquema de pagamentos a aliados no Congresso, que veio à tona em 2005. José Borba, hoje prefeito de Jandaia do Sul (PR), circulou no plenário exibindo na lapela o broche de deputado, apesar da perda do mandato. Roberto Jefferson, pivô do caso, preferiu encontros mais discretos, na liderança do PTB. Dos três cassados, só José Dirceu não apareceu - está em Nova York. Naturalmente, manteve-se sintonizado por telefone.