Quem é quem, no Vereador Digital Desde quinta-feira os eleitores paulistanos podem conhecer em detalhes a vida e as propostas de cada um dos candidatos às 55 cadeiras da Câmara Municipal visitando o Vereador Digital - serviço inédito disponível no portal estadao.com.br. Em entrevista gravada, cada um dos candidatos responde a perguntas sobre sua área de atuação, o que consideram o principal problema da cidade, até seu time e político predileto. O internauta pode saber também a biografia do político, sua escolaridade, renda, filiação partidária e o link para seu site. O serviço tem cerca de mil vídeos de três minutos cada, totalizando um espaço de 10 gigabytes de memória - uma iniciativa com a qual o Grupo Estado pretende ajudar o eleitor a escolher com maior segurança seu candidato, entre os 1.094 que, neste momento, estão registrados no Tribunal Regional Eleitoral (o número definitivo, após indeferimento de algumas candidaturas, sai no dia 25 de setembro). Candidatos que ainda não tenham feito a gravação podem entrar em contato pelos telefones (11) 3722-0259 e 3722-0343 ou pelo e-mail producaotv@estadao.com.br