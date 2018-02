'Quem é o presidente do Senado agora?', questiona Lindbergh

BRASÍLIA - O líder da oposição no Senado, Lindbergh Farias (PT-RJ), se posicionou contrariamente ao posicionamento da Mesa Diretora do Senado de aguardar decisão do pleno do Supremo Tribunal Federal sobre afastamento de Renan Calheiros (PMDB-AL) do cargo de presidente do Congresso Nacional.

"Achei a decisão da Mesa Diretora estranha. Afinal, quem é o presidente do Senado agora? No meu entendimento, é o senador Jorge Viana", disse o senador. Para ele, posicionamento da Mesa criou confusão e o mais adequado era que Renan recorresse ao STF.

Como líder da oposição, Lindbergh pede ainda que todas as sessões de votação do Senado sejam suspensas até que se defina claramente quem está na presidência do Senado Federal. "Inclusive a votação da PEC do Teto", afirmou. A sessão desta terça-feira, 6, já foi cancelada, o que acaba atrasando o calendário da proposta. Para que a votação seja mantida no dia 13, os senadores terão de fazer uma sessão extraordinária em um dia livre para contar prazo.