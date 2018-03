'Quem disse foi o Datena', diz Serra sobre candidatura

Serra participou da inauguração de uma fábrica de componentes para trens e metrô e seguiu para os municípios vizinhos Mogi Mirim e Mogi Guaçu. Em Mogi Mirim, apesar de receber o apoio explícito de correligionários, o governador manteve o posicionamento de calar-se em relação a sua pré-candidatura.

O ex-governador Orestes Quércia esteve no evento e disse que a maioria silenciosa terá grande valor para eleger o candidato do PSDB. "Tenho convicção total de que Serra será presidente. O crescimento de Dilma nas pesquisas é normal, a opinião de grande parte das pessoas só virá à tona quando os programas de TV dos candidatos forem ao ar", disse Quércia. O ex-governador afirmou ainda que apoiará a candidatura do governador de José Serra.