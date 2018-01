Queiroz Galvão nega participação em cartel delatado ao Cade pela Camargo Corrêa

A Queiroz Galvão negou, por meio de nota, que tenha participado de práticas consideradas anticoncorrenciais. A afirmação contradiz a Camargo Corrêa, que nesta quarta-feira, 19, fechou acordo com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), no qual assumiu participação em cartel de licitações na Petrobrás e citou a Queiroz Galvão com uma das participantes.

De acordo com documentos entregues ao Conselho, a Camargo Corrêa faria parte do chamado Clube VIP, considerado o núcleo do esquema, também composto pelas empresas UTC, Odebrecht, Andrade Gutierrez, Queiroz Galvão e OAS. Em nota, a Queiroz Galvão disse que jamais tomou conhecimento de nenhuma atividade ilícita nas licitações das quais participou.

"A Queiroz Galvão nega com veemência qualquer participação em práticas anticoncorrenciais e reitera que jamais tomou conhecimento de nenhuma atividade ilícita nas licitações das quais participou. A companhia reforça que todas as suas atividades e contratos seguem rigorosamente a legislação vigente", diz a nota.