Queda de Rafale foi a priori acidente, diz ministro francês

A queda de dois caças de combate Rafale, de fabricação francesa, no Mar Mediterrâneo, na quinta-feira, 24, foi aparentemente "um acidente de voo", afirmou nesta sexta-feira, 25, o ministro da Defesa da França, Hervé Morin. A informação esta no site do jornal Le Monde. Segundo Morin, o problema "a priori, não teve a ver com o avião".

Veja Também

Dois caças Rafale se chocam na França

Apesar disso, o ministro ressaltou que ainda é preciso esperar a investigação para se apontar a causa exata do problema. Os caças caíram aparentemente após um choque no ar, no Mar Mediterrâneo, perto da costa da França. Um piloto foi resgatado e o outro ainda está desaparecido. O acidente acontece no momento em que a França negocia a venda de 36 caças Rafale à Força Aérea Brasileira (FAB).

O acidente ocorreu cerca de 30 quilômetros ao leste de Perpignan, durante um voo de testes, disse um comunicado da Marinha. Os aviões decolaram do porta-aviões Charles de Gaulle.

Construído pela Dassault Aviation, o Rafale, que custa 50 milhões de euros, começou a ser produzido em 1998. O Brasil, se comprar os 36 Rafale, num contrato estimado em vários bilhões de dólares, se tornará o primeiro cliente estrangeiro do caça.