Queda de popularidade reflete 'momento', diz Cardozo

A 114ª pesquisa CNT/MDA, divulgada nesta terça-feira, mostra que o governo da presidente Dilma Rousseff é avaliado de forma positiva por 31,3% dos entrevistados. No último levantamento, em junho, o porcentual era de 54,2%. Ou seja, houve uma queda de 22,9 pontos nesse curto intervalo de tempo. A avaliação negativa do governo atual subiu de 9%, em junho, para 29,5% na pesquisa divulgada nesta terça-feira.

Para Cardozo, o governo tem dado respostas adequadas às exigências das ruas, após a onda de manifestações que tomou conta do País. Além disso, o ministro acredita que a presidente não foi a única atingida pelo "conjunto de acontecimentos". "É algo que devemos olhar, analisar, mas imaginar que o governo não tem dados respostas corretas nesse momento é incorrer em grave equívoco, porque a presidenta tem tomado medidas firmes, seguras, conduzindo o governo dentro do que se espera, do que se deseja", afirmou o ministro da Justiça.

A pesquisa CNT/MDA foi realizada entre 7 a 10 de julho, em 134 municípios brasileiros. O trabalho aponta também que em relação ao desempenho pessoal, o cenário é também desfavorável para Dilma. Na pesquisa anterior, ela tinha 73,75% de aprovação. Hoje, esse indicador caiu para 49,3%.

Nesta terça-feira, depois da divulgação da pesquisa, o presidente da Confederação Nacional do Transporte (CNT), senador Clésio Andrade (PMDB-MG), avaliou que esses dados são atribuídos às recentes manifestações, motivadas por insatisfação elevada com a qualidade dos serviços públicos, gastos com a Copa do Mundo e denúncias de corrupção. "Dificilmente ela (Dilma) vai voltar aos níveis anteriores de aprovação", afirmou.

Sobre a chegada de médicos estrangeiros para atuar nas regiões mais pobres do Brasil, 49,7% dos entrevistados são a favor e 47,4% são contra. Para Clésio Andrade, esses resultados surpreenderam devido à proximidade dos percentuais. "Isso significa que, se faltam médicos, falta saúde, mas metade da população é contra. Provavelmente a Dilma mais perdeu do que ganhou com esse processo", afirmou.