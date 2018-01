Queda de cabo ocorreu em linha da CTEEP e não da Cesp O presidente da Aneel, José Mario Abdo, esclareceu que a linha de transmissão de energia que liga a usina de Ilha Solteira à subestação de Araraquara, no interior de São Paulo, onde foi detectado o defeito que provocou o apagão, pertence à Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (CTEEP), cujo controlador é o governo do Estado de São Paulo, e não à Cesp como foi informado anteriormente. Abdo disse que pode ter ocorrido uma ruptura ou uma falha na cadeia de isoladores dos cabos, mas que a causa exata do blecaute somente poderá ser conhecida depois das investigações que serão feitas pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) e pela Aneel. Segundo ele, as responsabilidades serão apuradas e as providências serão tomadas. De acordo com a legislação da Aneel, a punição máxima aplicada pela agência é multa de até 2% do faturamento da empresa. Abdo disse que o sistema elétrico tem de operar para isolar o defeito e reduzir ao máximo a área afetada. O que deve ser esclarecido, segundo Abdo, é por que o desligamento foi sequencial e atingiu outras partes do sistema, além da linha entre Ilha Solteira e Araraquara.