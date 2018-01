'Que sejam felizes', diz Alckmin aos que deixam PSDB O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), negou hoje que tenha responsabilidade sobre os anúncios de saída do partido de vários tucanos. Em evento realizado na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), o governador preferiu não se estender nos comentários sobre o tema e desejou felicidade àqueles que estão deixando o PSDB. "Olha, eu desejo que sejam felizes no seu novo partido. Nenhum outro comentário", disse. "Não temos nada contra e respeitamos as decisões de cada um."