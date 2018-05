'Que me julguem nos autos', afirma Dirceu O ex-ministro da Casa Civil José Dirceu pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) que o processo do mensalão seja julgado com rapidez. Em entrevista após seminário sobre petróleo promovido no Rio, Dirceu disse que espera ser julgado de acordo com "os autos". "É a única coisa que peço, mais nada. Que me julguem nos autos. Porque juízo político já tive na Câmara dos Deputados, e eu fui cassado sem provas. Como aliás o tempo está mostrando", afirmou.