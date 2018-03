'Que Deus dê muita saúde para ele', diz Pelé sobre Sérgio Moro

CURITIBA - O juiz federal Sérgio Moro, responsável pelas ações em primeira instância da Operação Lava Jato, ganhou mais um apoio público nesta quinta-feira, 17. Em Curitiba, o ex-jogador Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, elogiou o trabalho que vem sendo feito pelo magistrado.

"Eu costumo dizer que sou um homem de três corações, então ele deve ter também, porque o trabalho que tem feito não é fácil e é de muita responsabilidade. Que Deus dê muita saúde para ele", comentou o craque, nascido na cidade mineira de Três Corações.

A declaração de Pelé ocorreu antes de ele participar de um evento com magistrados. O Rei do Futebol chegou à capital paranaense na noite desta quarta-feira, 16. Ele promove em Curitiba o programa esportivo Lúdico Escolar, voltado para as crianças.

Durante coletiva de imprensa na sede da Uninter - universidade parceira do programa - realizada no começo da tarde, o ex-atleta também comentou o risco de acabar o ensino de educação física nas escolas, caso as medidas do governo federal de reforma do ensino médio sejam aprovadas. "Eu sou formado em Educação Física e isso é uma coisa muito séria que precisa ser revista", criticou.