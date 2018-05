'Que crise? Vai perguntar para o Bush', diz Lula O presidente Luiz Inácio Lula da Silva minimizou nesta terça-feira o impacto da crise financeira global no Brasil. "Que crise? Vai perguntar para o Bush", disse Lula, ao ser perguntado por jornalistas no Palácio do Planalto sobre a crise que derrubou as bolsas na véspera, levando a Bovespa para a maior queda desde setembro de 2001. Questionado se a crise global não refletia no país, Lula foi bastante conciso: "Até agora não". (Reportagem de Fernando Exman)