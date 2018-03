Que bom que se fez justiça com o Guilherme, diz Marina A candidata do PV à Presidência da República, Marina Silva, defendeu, hoje, o empresário Guilherme Leal, dono da Natura e candidato a vice na sua chapa. Leal estava sendo acusado de desrespeitar leis ambientais ao construir um empreendimento numa propriedade que tem no sul da Bahia. "Tenho muito orgulho do meu vice. E estou muito feliz", disse. "Tentaram tisnar a honra do Guilherme. Um homem que há 30 anos, na sua empresa que começou com um fundo de garantia, dentro de uma garagem, e hoje é dono de uma das empresas mais respeitáveis do mundo", disse.