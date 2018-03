Quatro secretários de Cabral deixam o governo O governador do Rio, Sérgio Cabral, exonerou hoje quatro secretários de Estado que vão disputar vagas na Câmara dos Deputados e na Assembleia Legislativa (Alerj) em outubro. O fim do prazo de desincompatibilização para as eleições também fez o vice-governador Luiz Fernando Pezão deixar a titularidade da Secretaria de Obras. Todos foram substituídos por subsecretários com perfis técnicos.