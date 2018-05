Secretários de Alckmin assumem mandato na Câmara para votar no impeachment

Quatro secretários do governador de São Paulo Geraldo Alckmin que são deputados federais pediram exoneração do cargo e assumiram hoje seus mandatos na Câmara, para votar pelo impeachment.

O chefe da Casa Civil, Samuel Moreira (PSDB), entrou no lugar de Lobe Neto, também tucano. O secretario de Desenvolvimento Social, Floriano Pesaro (PSDB), substituiu Mendes Thame, do PV. Rodrigo Garcia (DEM), do Transporte, entrou no lugar de Marcelo Aguiar (DEM). E Arnaldo Jardim, da Agricultura, substituiu Roberto Freire, ambos do PPS.

A mudança não alterou o placar do impeachment, já que todos são favoráveis ao impedimento.