Quatro presidentes devem ir ao Fórum Social Mundial Os presidentes da Venezuela, Hugo Chávez, da Bolívia, Evo Morales, do Paraguai, Fernando Lugo, e o recém-eleito no Uruguai José Pepe Mujica devem participar de um seminário durante a edição especial de aniversário dos dez anos do Fórum Social Mundial, que começa dia 25, em Porto Alegre. O governo ainda não decidiu se o presidente Luiz Inácio Lula da Silva também participará.