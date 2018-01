Quatro pessoas são mortas em assentamento no Pará Quatro pessoas da mesma família foram mortas a tiros enquanto dormiam no assentamento Lago Verde, a 58 quilômetros da cidade de Tucuruí, no sudeste do Pará. De acordo com as primeiras informações recebidas pela polícia, um pistoleiro em uma motocicleta teria chegado de surpresa à casa, durante a madrugada, disparando tiros contra um homem, sua mulher e dois filhos. Uma outra criança que estava na residência foi a única sobrevivente da chacina. O crime teria ligações com a disputa pela terra na região. O delegado Paulo Renato Pinto informou ao Estado, no começo da noite, que uma diligência composta por policiais civis e militares estava no local para resgatar os corpos. "O local é distante da cidade e ainda temos poucas informações", disse Pinto. O município de Tucuruí tem sido palco, nos últimos meses, de protestos de sindicatos de trabalhadores rurais e do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST), que mantém forte presença na região. Eles cobram do governo federal a desapropriação de fazendas e melhoria das estradas para escoamento da produção agrícola.