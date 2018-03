Quatro ministros irão ao fórum de governadores do NE Quatro ministros participarão amanhã do VIII Fórum de Governadores do Nordeste, em Teresina, no Piauí. Dois deles embarcam hoje para o encontro: José Múcio, da Secretaria de Relações Institucionais, e Paulo Bernardo, do Planejamento, Orçamento e Gestão. Outros dois convidados são os ministros da Previdência, José Pimentel, e da Advocacia Geral da União (AGU), José Antonio Toffoli. O fórum contará também com a participação do presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Luis Alberto Moreno, e do secretário do Tesouro, Arno Augustin, de acordo com a programação divulgada pelo governo do Piauí. Além dos governadores do Nordeste, participarão também os governadores do Espírito Santo, Paulo Hartung (PMDB), e de Minas Gerais, Aécio Neves (PSDB). Entre os temas em debate estarão a desburocratização no repasse de recursos federais para os Estados, a presença do BID no Nordeste e a criação da Câmara de Conciliação União e Governos Estaduais. O Fórum se estenderá até o início da tarde de amanhã. Em seguida haverá a reunião do Conselho Deliberativo da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene).