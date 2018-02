Quatro ministros estarão fora do Brasil nesta semana

Quatro ministros do governo Luiz Inácio Lula da Silva estarão fora do Brasil, nesta semana, participando de reuniões internacionais ou em viagem particular. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, participará, em Washington, do dia 17 ao dia 22, da reunião anual do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial (Bird). O ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, Paulo Bernardo, embarcou na sexta-feira para Nova York (EUA), onde será recebido pelo cônsul-geral do Brasil e participará do Fórum Gtec 2007, considerado o maior evento na área de tecnologias para governos. A programação do Fórum inclui conferências, seminários, feira de exposição e rodada de negócios entre empresários do setor. A agenda do ministro prevê também passagem pelo Canadá e retorno ao Brasil na quarta-feira. O ministro da Agricultura, Reinhold Stephanes, está em viagem pela Europa para tratar do comércio de carnes. Ele cumprirá agenda de trabalho na Bélgica, Alemanha e Holanda, numa espécie de campanha para ressaltar junto aos países da União Européia a qualidade do rebanho nacional e a eficiência do sistema sanitário brasileiro. A expectativa é de que Stephanes tenha encontro com o comissário europeu de Saúde, Markus Kyprianou. E o ministro da Justiça, Tarso Genro, por sua vez, fica em Paris, na França, até dia 22, tratando de assuntos particulares.