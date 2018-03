Quatro índios continuam desaparecidos em MS

Relatos de dezenas de índios já ouvidos pelo delegado da Polícia Federal (PF), Alcídio de Souza, confirmam que cerca de 40 homens encapuzados e armados invadiram o acampamento. O filho do cacique contou detalhadamente como teria ocorrido a morte do seu pai. Segundo ele, os homens ordenaram que o cacique deitasse no chão e o fuzilaram com tiros na cabeça, peitos, braços e pernas para em seguida ter seu corpo arrastado para dentro da camionete.

Segundo a assessoria do Ministério Público Federal de Mato Grosso do Sul, a área ocupada pelos Guarani Kaiowá faz parte da região denominada Terra Indígena Amambaipeguá. O processo de demarcação da área começou em junho de 2008 e, desde então, foi interrompido diversas vezes por decisões judiciais.

O vice-presidente do Conselho dos Direitos da Pessoa Humana, Percílio de Souza Lima Neto, a morte do cacique foi uma tragédia anunciada. Ele lembrou que há muito tempo a região é palco de conflitos entre os interesses dos índios e das empresas de agronegócio. De acordo com o Conselho Indigenista Missionário (Cimi), nos últimos oito anos, cerca de 200 índios foram mortos em conflitos de terra em MS.