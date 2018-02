Quatro Estados do Norte pedem ao TSE tropas para as eleições

Além da cidade do Rio de Janeiro, os Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) já enviaram ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), pedidos de força federal para garantir a realização das eleições de outubro em municípios de quatro Estados, todos da região Norte: Amazonas, Amapá, Pará e Tocantins. No Rio de Janeiro, receberão a força federal as áreas afetadas por milícias e pelo tráfico de drogas, conforme ofício enviado na última quinta-feira para a Presidência da República em que solicita a utilização de força federal na capital fluminense. No caso do Pará, o TSE autorizou o envio de força federal para 62 zonas eleitorais, que alcançam 83 municípios e 3.256.437 eleitores. O Tribunal analisa ainda as solicitações feitas pelos TREs do Amazonas, Amapá e do Tocantins. Os pedidos são para o uso da força federal em 22 municípios desses estados. Os municípios têm um total de 375.009 eleitores. A solicitação de força federal em uma eleição é feita pelo juiz eleitoral diretamente ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE). A manifestação pode se dar por meio de ofício, e-mail, fax ou telefone. Ao receber o pedido, o TRE encaminha a solicitação ao Tribunal Superior Eleitoral que, após a análise dos argumentos, aprova ou não o envio da força federal.