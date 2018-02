Quatro deputados disputarão liderança do PDT O PDT marcou para a próxima quarta-feira a eleição do novo líder do partido na Câmara dos Deputados, em substituição a Miro Teixeira (RJ). Na reunião da bancada realizada hoje, Severiano Alves (BA), Mario Heringer (MG), Ademir Camilo (MG) e Vieira da Cunha (RS) anunciaram que vão disputar o cargo. Hoje, o deputado José Aníbal (SP) foi eleito líder da bancada do PSDB, com 36 votos contra 22 dados ao candidato Arnaldo Madeira (SP).