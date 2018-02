Quatro depoentes faltam e esvaziam CPI do Cachoeira O presidente da CPI do Cachoeira, senador Vital do Rêgo (PMDB-PB), afirmou nesta terça-feira que os quatro depoentes marcados para falar hoje não compareceram à sessão. A única esperada de fato era a empresária Ana Cardozo de Lorenzo, sócia de um instituto de pesquisa contratado pela campanha de 2010 do governador de Goiás, Marconi Perillo (PSDB), mas ela não compareceu à comissão.