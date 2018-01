Quase 60% nem ouviram falar sobre o PAC, mostra pesquisa Apesar de ser o carro-chefe do segundo mandato do governo Lula, o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) ainda é bastante desconhecido. O levantamento mostra que 59% dos entrevistados não ouviram falar do PAC, enquanto apenas 32,2% acompanham ou ouviram falar sobre o assunto. Entre os que tem informações sobre o PAC, 57,9% consideram que ele vai ajudar o País a crescer e 24,7% não acreditam que o programa vai acelerar o crescimento. Segundo o diretor da Sensus, Ricardo Guedes, apesar do baixo conhecimento sobre o programa, a avaliação positiva entre os que ouviram falar dele colabora para aumentar as expectativas favoráveis da população em relação ao governo Lula.