Quase 40% dos candidatos do RN não prestaram contas O prazo para prestação de contas à Justiça Eleitoral foi ignorado por 177 candidatos do Rio Grande do Norte. Dos 468 pedidos de registro de candidatura, apenas 291 candidatos entregaram a prestação de contas - quase 40% dos que pleitearam cargos eletivos estão em débito com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE). No entanto, todos os eleitos já apresentam as contas.