Quase 122 mil eleitores regularizam título em SP

Os números, fornecidos pelo Tribunal Regional Eleitoral, são inferiores aos de 2006, quando mais de 135 mil eleitores estiveram nos cartórios no mesmo período. Em 2008, ano de eleição municipal, o movimento foi bem menor: 83.802 eleitores nos cinco últimos dias.

O eleitor ainda pode tirar a segunda via do título: até 4 de agosto em qualquer cartório eleitoral ou até 23 de setembro no que estiver inscrito. O documento só pode ser expedido se não tiver havido qualquer alteração desde a data da inscrição.

O eleitor pode obter o endereço dos cartórios eleitorais no site www.tre-sp.jus.br. Dúvidas podem ser esclarecidas pela Central de Atendimento ao Eleitor no telefone 148 ou no TRE, pelo fone (11) 2858-2100. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo