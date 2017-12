´Quanto maior o mínimo, maior a justiça social´, diz ministro Ao ser empossado no Ministério do Trabalho, o presidente do PDT, Carlos Lupi destacou que discutirá a questão do salário mínimo com todas as correntes sindicais e a equipe econômica. E disse: "Quanto maior o salário mínimo, maior será a justiça social?, ressaltou. Afilhado de Leonel Brizola, fundador do PDT, e primeiro não petista a assumir o Trabalho no atual governo, Lupi foi orientado pelo presidente Lula a manter um diálogo com todas as centrais. "Você conhece o movimento sindical, sabe como é que tem de tratar essa gente?, disse o presidente, que na última quarta-feira recebeu pedido de sindicalistas da Central Única dos Trabalhadores (CUT) para manter o petista Luiz Marinho no ministério. Em entrevista após a posse, Lupi minimizou a reação contrária da CUT a seu nome. "A orientação do presidente é manter o diálogo com todas as centrais.?