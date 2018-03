Quais assuntos serão pauta na sabatina de Fachin

Questionamento político

Movimentos sociais e PT

Luiz Fachin tem histórico de boa relação com movimentos sociais, o que deve motivar questionamentos na sabatina no Senado. Fachin foi apoiado pela CUT para integrar a Comissão Estadual da Verdade que funcionou no Paraná, Estado onde fez carreira. Artigo que publicou sobre direito de propriedade o aproximou do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) - ruralistas vão questioná-lo sobre isso. Em 2010, Fachin apareceu em vídeo postado na internet em que pede votos para Dilma Rousseff. Essa ligação com a petista também deve ser alvo de questionamento no Senado.

O que ele diz

Em vídeo publicado em um canal no YouTube, Fachin diz que não tem defendido posições radicais em sua trajetória. “Algumas intervenções pontuais que eu fiz não definem 35 anos de uma trajetória pautada pelo diálogo”, diz ele no vídeo. Segundo o jurista, “a propriedade é, como está no artigo 5.º da Constituição, um direito fundamental e, como tal, devemos obediência a esse comando constitucional”. Afirma ainda que “com serenidade e prudência” tem norteado sua vida, “e isso é incompatível com alguma radicalidade que podem tentar a mim atribuir.”

Questionamento jurídico

Atuação profissional

Outro tema da sabatina é o fato de Fachin ter exercido dupla atividade no Paraná de 1990 a 2006, quando ocupou cargo de procurador do Estado e atuou como advogado ao mesmo tempo. Parecer encomendado pelo senador Ricardo Ferraço (PMDB-ES) aponta irregularidade na prática, uma vez que Fachin foi nomeado procurador em 1990, após a edição da Constituição Estadual de 1989 que proíbe que procuradores exerçam a advocacia.

Outro parecer técnico, porém, desta vez feito a pedido do senador Álvaro Dias (PSDB-PR), diz que não há irregularidade porque a competência para legislar sobre profissões é federal e uma lei estadual não teria poder para impedir a dupla atividade. Diz ainda que a prática tem respaldo na Constituição Federal e no Estatuto da OAB.

O que ele diz

Em outro vídeo no YouTube, Fachin diz que não houve nenhuma irregularidade no período em que atuou como procurador e advogado. Afirma que foi aprovado em um concurso público em 1989, cujo edital se referia à lei complementar que permitia o exercício simultâneo da advocacia privada com a atividade de procurador. Argumenta que, embora tenha sido nomeado três meses após a Constituição do Estado do Paraná que proíbe a dupla atividade ter entrado em vigor - de onde surgiu a “controvérsia”, segundo ele -, o decreto da nomeação “foi feito de acordo com a lei que vigorava ao tempo da realização do concurso público e da abertura do edital”, ou seja, em 1989, antes da lei estadual. No mesmo vídeo, o jurista indicado ao Supremo Tribunal Federal por Dilma afirma que, após ser nomeado procurador do Estado, procurou o conselho da OAB do Paraná, que fez um “registro” em sua carteira profissional reconhecendo a legalidade do exercício das duas atividades de forma simultânea.

Questionamento moral

Poligamia

A ala mais conservadora do Senado quer questionar Fachin sobre temas ligados à família. O fato de ele, como advogado, defender a extensão de direitos como o pagamento de pensão alimentícia a amantes é visto como um incentivo à poligamia.

O que ele diz

Em outro vídeo, Fachin diz que “no direito brasileiro não há lugar para o reconhecimento da poligamia”. “A monogamia é uma estrutura jurídica e cultural que a sociedade e a ordem jurídica do Brasil optaram. Não sou a favor da poligamia, não defendo nenhuma desestruturação da família.” Ele afirma que, “em casos concretos, especialmente para defender a mulher, o Direito precisa dar proteção às pessoas, sem transformar exceção em regra”. “Mas isso não significa superar os princípios básico da família.”