Quadro de saúde de ministro do Trabalho é estável O quadro de saúde do ministro do Trabalho, Luiz Marinho, é estável, com grande melhora em relação à sexta-feira, segundo boletim do Hospital e Maternidade Assunção, em São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo. O ministro foi internado, na noite de quinta-feira, com uma infecção pulmonar. De acordo com comunicado do Ministério do Trabalho, a equipe médica recomendou a Marinho repouso absoluto. O hospital informou que não há previsão de alta para o ministro. Um novo boletim deve ser divulgado no meio da tarde deste sábado.