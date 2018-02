Quadro de saúde de Jefferson é estável, informa hospital O ex-deputado Roberto Jefferson respira sem ajuda de aparelhos após ter se submetido a cirurgia para retirada de um tumor no pâncreas no último sábado (28). A assessoria de imprensa do Hospital Samaritano informou nesta terça que o estado de saúde do presidente nacional do PTB segue estável. Um novo boletim médico será divulgado nesa quarta.