Quadro de saúde de Alencar é estável, diz hospital O quadro de saúde do ex-vice-presidente José Alencar é estável, ele permanece consciente e vem sendo tratado com medicamentos, de acordo com boletim médico divulgado pelo Hospital Sírio-Libanês às 17h36. O boletim, no entanto, não traz informações sobre os exames a que José Alencar vem sendo submetido.