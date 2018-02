Quadro de saúde de Alencar é 'bom', diz hospital O vice-presidente da República, José Alencar, continua internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. De acordo com boletim médico, o quadro clínico dele é "considerado bom e ele segue em avaliação, por meio de exames laboratoriais". O vice-presidente, que luta contra um câncer no abdome, deu entrada no hospital no início da noite de ontem com queixa de fadiga.