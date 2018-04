Quadro de José Alencar apresenta melhora

O quadro do vice-presidente da República, José Alencar Gomes da Silva, de 77 anos, continua apresentando melhora, de acordo com boletim médico divulgado às 14h30 desta segunda-feira, 9. Alencar alimenta-se normalmente e já caminha pelo quarto. Ele se recupera da cirurgia a que foi submetido no Hospital Sírio-Libanês, na Bela Vista, centro de São Paulo, para a remoção de tumores no abdome. A operação ocorreu no último dia 25. As equipes que assistem ao vice são coordenadas pelo oncologista clínico Paulo Hoff, pelo cardiologista Roberto Kalil Filho e pelo cirurgião-oncologista Ademar Lopes.