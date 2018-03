Quadro de Alencar é 'satisfatório', informa hospital O vice-presidente da República, José Alencar Gomes da Silva, de 77 anos, permanece internado no Hospital Sírio-Libanês, na Bela Vista, centro de São Paulo, onde deu entrada na última quinta-feira. Na manhã de amanhã, ele passará por uma cirurgia para a retirada de um tumor abdominal. A operação será coordenada pelo doutor Ademar Lopes. Segundo boletim médico divulgado na manhã de hoje, o estado de Alencar é considerado "satisfatório". Alencar luta contra o câncer desde 1997. O ano passado também foi marcado por diversas internações no Hospital Sírio-Libanês: em setembro, para a retirada de um tumor no abdômen; em novembro, para o tratamento de infecção intestinal; e em dezembro para tratar de uma insuficiência renal.